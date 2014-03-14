Россия не имеет планов вторжения на юго-восток Украины - Лавров

Сергей Лавров. Фото: ИТАР-ТАСС

У России нет планов вторжения на юго-восток Украины. Об этом после встречи с госсекретарем США Джоном Керри 14 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Российская Федерация никаких планов вторжения в юго-восточные регионы Украины не имеет и не может иметь. Мы исходим из того, что права русских, права венгров, права болгар, как и собственно украинцев, обязательно должны быть обеспечены, должны быть защищены", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

По словам Лаврова, правонарушений в Крыму удается не допускать благодаря работе народных дружин самообороны.