Кинопремию "Золотой глобус" вручили в США

В Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус"

Ассоциация иностранной прессы в Голливуде назвала лауреатов кинопремии "Золотой глобус", второй по популярности после премии "Оскара", номинанты на которую были объявлены несколько дней назад.

Лучшим фильмом, по мнению журналистов, стал триллер Бена Аффлека "Операция "Арго". Также награду в этой номинации получили "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, "Жизнь Пи" Энга Ли, "Линкольн" Стивена Спилберга и "Цель номер один" Кэтрин Бигелоу.

Лучшей актрисой была названа Джессика Честейн за роль в боевике "Цель номер один". Лучшим актером стал Дэниел Дэй-Льюис, сыгравший роль 16-го президента США Авраама Линкольна в одноименной исторической драме.

Лучшим мультфильмом названа "Храбрая сердцем", а в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победила лента "Любовь" Михаэля Ханеке.

Премия "Золотой глобус" появилась в 1944 году, тогда же она была впервые вручена на студии 20th Century Fox. Ее называют своеобразным "индикатором "Оскара" – часто обладатели "Золотого глобуса", становятся лауреатами "Оскара".

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