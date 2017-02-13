Трамп назвал КНДР "большой проблемой" для национальной безопасности США

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

США считают КНДР "большой проблемой" для своей национальной безопасности, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Так он высказался на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает ТАСС.

Президент США пообещал "очень решительно" заниматься решением проблем с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что Трамп осудил запуск баллистической ракеты в КНДР. Он поддержал протест кабмина Японии, против подобных испытаний.

Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет, в том числе – межконтинентальных ядерных. Все это постоянно вызывает обострение и без того напряженной обстановки в регионе.