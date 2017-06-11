Трамп отложил визит в Великобританию

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Президент США Дональд Трамп отложил государственный визит в Великобританию на неопределенный срок. Такое заявление он сделал в телефонном разговоре с премьер-министром страны Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Причиной решения оказались опасения американского лидера насчет отрицательной реакции британского общества на его приезд. Мэй эти слова удивили.

В январе 2017 года она пригласила Трампа в Великобританию, лично приехав с этой целью в Вашингтон. Она стала первым иностранным лидером, встретившимся с новым президентом США: это произошло спустя семь дней после инаугурации Трампа. Позднее появилась петиция с требованием отмены визита президента США, которую поддержали около 1,8 миллиона британцев. Мэй ее отклонила.