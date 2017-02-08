Форма поиска по сайту

СМИ сообщили о недовольстве Трампа пресс-секретарем Белого дома

Дональд Трамп по итогам первых двух недель работы его администрации остался недоволен своим пресс-секретарем Шоном Спайсером, также исполняющим обязанности директора Белого дома по коммуникациям. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

Обычно на место пресс-секретаря и главы отдела коммуникаций назначают сразу двух людей, однако руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс предложил президенту поэкспериментировать и отдать эту должность Спайсеру.

Стало известно, что Трамп "каждый день сожалеет", что согласился и принял такое решение. Изначально на эту должность он хотел назначить Келлиэнн Конуэй, которая сейчас занимает пост советника президента.

Теперь администрация США ищет на должность директора нового человека.

