Трамп выступил в критикой мэра Лондона после терактов 3 июня

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter выступил с критикой реакции мэра британской столицы Садика Хана на атаки террористов в Лондоне.

Трамп напомнил, что жертвами терактов стали семь человек, еще 48 находятся в больницах. В этой ситуации, как с иронией отмечает американский лидер, "мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет".

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

Ранее Садик Хан сообщил, что власти британской столицы не планируют повышать уровень террористической угрозы, который по-прежнему будет квалифицироваться как "серьезный".