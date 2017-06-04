Форма поиска по сайту

04 июня 2017, 23:34

В мире

Трамп выступил в критикой мэра Лондона после терактов 3 июня

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter выступил с критикой реакции мэра британской столицы Садика Хана на атаки террористов в Лондоне.

Трамп напомнил, что жертвами терактов стали семь человек, еще 48 находятся в больницах. В этой ситуации, как с иронией отмечает американский лидер, "мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет".

Ранее Садик Хан сообщил, что власти британской столицы не планируют повышать уровень террористической угрозы, который по-прежнему будет квалифицироваться как "серьезный".

Теракты в британской столице произошли вечером в субботу, 3 июня. Сначала микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, а через несколько минут террористы атаковали рынок Боро. В результате терактов погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией.

По подозрению в причастности к атакам были арестованы 12 человек. Все проживали по соседству с одним из нападавших.

