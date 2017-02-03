США готовят новые санкции в отношении Ирана

Новые санкции в отношении Ирана может ввести Вашингтон 3 февраля, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters. Причиной послужил недавний запуск баллистической ракеты.

Санкционный список граждан Ирана может пополниться 25 фамилиями.

Дополнительные ограничения не коснутся реализации атомной сделки с Тегераном, отметили в Администрации США.

Пуск баллистической ракеты средней дальности состоялся 30 января на полигоне в 225 километрах к востоку от Тегерана.

После этого события США вынесли Ирану официальное предупреждение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что ранее Америка заключила с Тегераном выгодную сделку. Он подчеркнул, что Иран должен быть благодарен США за полученные от ядерной программы 150 миллиардов долларов.

Депутаты от Республиканской партии внесли в Конгресс законопроект о введении новых санкций в отношении Ирана. Речь идет о военизированной группировке Корпус стражей исламской революции (КСИР), авиакомпании Mahan Air, лицах, причастных к ракетной программе Тегерана и секторам экономики, которые с нею связаны.

В отношении Ирана также действуют другие санкции США. 27 января Дональд Трамп подписал антимиграционный указ. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран, включая Иран.

