Китай назвал провокацией появление эсминца США в Южно-Китайском море

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Власти КНР назвали приближение эсминца США к спорному архипелагу Сиша в Южно-Китайском море военной и политической провокацией. С таким заявлением 2 июля выступил представитель внешнеполитического ведомства страны Лу Кан, передает агентство "Синьхуа".

В МИД Китая уверены, что появление американского военного корабля в территориальных водах КНР без согласия Пекина является прямым нарушением суверенитета страны, а также норм международного права. Трактуя в свою пользу принцип "свободы навигации", утверждают в Пекине, американские военные на деле ставят под угрозу мир и безопасность в Южно-Китайском море.

Как уточнили в МИД КНР, китайские военные корабли и истребители незамедлительно отправились навстречу эсминцу США с целью сделать ему предупреждение.