02 марта 2017, 17:34

В мире

Сенатор Уоррен настаивает на отставке генпрокурора США

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен требует отставки генпрокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса, сообщила Уоррен в своем twitter.

Она считает, что действия Сешнса – реальная угроза национальной безопасности США. Уоррен настаивает на необходимости того, чтобы нынешний генпрокурор подал в отставку сейчас.

Выяснилось, что глава Минюста США Джефф Сешнс в 2016 году, еще будучи сенатором, дважды беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщила газета Washington Post, сославшись на неназванные источники в Минюсте США.

В сентябре 2016 года состоялась частная встреча Сешнса с Кисляком. Она якобы проходила в офисе сенатора. До этого американский сенатор и российский посол общались в июле 2016 года.

Сам Сешнс не рассказал ничего об этих контактах, когда во время слушаний в Конгрессе США ему был задан вопрос о том, общался ли он с представителями России.

