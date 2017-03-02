Сенатор Уоррен настаивает на отставке генпрокурора США

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен требует отставки генпрокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса, сообщила Уоррен в своем twitter.
Она считает, что действия Сешнса – реальная угроза национальной безопасности США. Уоррен настаивает на необходимости того, чтобы нынешний генпрокурор подал в отставку сейчас.
В сентябре 2016 года состоялась частная встреча Сешнса с Кисляком. Она якобы проходила в офисе сенатора. До этого американский сенатор и российский посол общались в июле 2016 года.
Сам Сешнс не рассказал ничего об этих контактах, когда во время слушаний в Конгрессе США ему был задан вопрос о том, общался ли он с представителями России.