Белый дом не исключает применения военной силы в отношении КНДР

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Белый дом рассматривает варианты применения военной силы в отношении КНДР, пишет The Wall Street Journal.

Белый дом в своей стратегии в отношении Северной Кореи предусматривает возможность применения военной силы, а также смены режима, говорится в заявлении.

Источники в Белом доме сообщили, что из-за постоянных угроз КНДР применить ядерное оружие в любой момент, некоторые союзники США "на грани разрыва отношений".

Президент США Дональд Трамп успокоил союзников, пообещав, что он не откажется от соглашений, на которых базируются десятилетия совместной деятельности. Он заявил, что "попытки Пхеньяна применить межконтинентальные баллистические ракеты будут остановлены" любой ценой.