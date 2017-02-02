Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 10:00

В мире

Трамп назвал разговор с премьером Австралии самым худшим за день

Фото: PA Images/ТАСС/Douliery Olivier

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла закончились провалом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам представителей Белого дома, лидеры двух стран обсудили договор о переселении беженцев из Папуа – Новая Гвинея в США, который был подписан при администрации Обамы.

Отмечается, что Трамп жестко раскритиковал этот документ и обвинил Австралию в "транспортировке террористов".

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина в минувшую субботу оказался гораздо более продуктивным.

Главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт и сферу стратегической стабильности и нераспространения. Также президенты поговорили о ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и затронули основные аспекты кризиса на Украине. По всем этим вопросам президенты решили наладить партнерское сотрудничество.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что личная встреча глав государств может произойти еще до саммита G20.

США Австралия Дональд Трамп жизнь в мире переговоры

Главное

