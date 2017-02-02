Трамп назвал разговор с премьером Австралии самым худшим за день

Фото: PA Images/ТАСС/Douliery Olivier
Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла закончились провалом, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам представителей Белого дома, лидеры двух стран обсудили договор о переселении беженцев из Папуа – Новая Гвинея в США, который был подписан при администрации Обамы.
Отмечается, что Трамп жестко раскритиковал этот документ и обвинил Австралию в "транспортировке террористов".
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина в минувшую субботу оказался гораздо более продуктивным.
Главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт и сферу стратегической стабильности и нераспространения. Также президенты поговорили о ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и затронули основные аспекты кризиса на Украине. По всем этим вопросам президенты решили наладить партнерское сотрудничество.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что личная встреча глав государств может произойти еще до саммита G20.