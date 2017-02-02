Трамп назвал разговор с премьером Австралии самым худшим за день

Фото: PA Images/ТАСС/Douliery Olivier

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла закончились провалом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам представителей Белого дома, лидеры двух стран обсудили договор о переселении беженцев из Папуа – Новая Гвинея в США, который был подписан при администрации Обамы.

Отмечается, что Трамп жестко раскритиковал этот документ и обвинил Австралию в "транспортировке террористов".