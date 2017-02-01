Сенат официально утвердил Тиллерсона госсекретарем США

Фото: Zuma/ТАСС/James Berglie

Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру бывшего главы энергетической компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, сообщает Reuters.

За его кандидатуру проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал. Таким образом, Тиллерсон стал 69-м по счету главой Госдепартамента США.

Дональд Трамп выдвинул Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря. Критики высказывали опасения, что у него нет дипломатического опыта.