Сенат официально утвердил Тиллерсона госсекретарем США

Фото: Zuma/ТАСС/James Berglie
Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру бывшего главы энергетической компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, сообщает Reuters.
За его кандидатуру проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал. Таким образом, Тиллерсон стал 69-м по счету главой Госдепартамента США.
Дональд Трамп выдвинул Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря. Критики высказывали опасения, что у него нет дипломатического опыта.
Тиллерсон выступал против санкций, введенных Америкой в отношении России. В 2011 году он заключил с российской стороной многомиллиардное соглашение по добыче нефти, но сделка оказалась под угрозой срыва.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Тиллерсона знают в Москве, так как он не раз встречался с российскими представителями в качестве руководителя ExxonMobil. При этом Песков подчеркнул, что хорошее отношение к России бизнесмена Тиллерсона и потенциального госсекретаря – это разные вещи.