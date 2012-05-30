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30 мая 2012, 05:47

Познер и Максимовская награждены премией "ТЭФИ"

СМИ ТЭФИ

В московском Театре мюзикла во вторник состоялась церемония награждения победителей 17-го национального телевизионного конкурса "ТЭФИ" в категории "Лица", сообщает ИТАР-ТАСС.

В номинации "Репортер" победу одержал Александр Надсадный за программу "Погромная территория" из цикла "Репортерские истории" (телекомпания РЕН ТВ), а в категории "Интервьюер" – ведущий программы "Познер" на "Первом канале" Владимир Познер.

В категории "Информационно-аналитическая программа" статуэтку получила программа "Неделя с

Марианной Максимовской", ведущая которой, кроме того, отмечена в номинации "Ведущий информационно-аналитической программы".

Лучшей информационной программой, по мнению жюри, является "Новости 24" с Михаилом Осокиным на РЕН ТВ, а лучшим ведущим информационной программы стал Илья Доронов (программа "Новости 24", РЕН ТВ).

Победители были определены в 20 номинациях.

На "ТЭФИ-2011" принимались работы, произведенные и впервые вышедшие в эфир на территории России в период с 1 июня 2010 года по 31 августа 2011 года. Первый этап "ТЭФИ-2011" в категории "Профессии" прошел 25 мая в столичном театре "Новая опера" (27 номинаций).

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