Эксперты The New York Times и BBC News - об интерактивной журналистике

Фото: M24.ru

Участники международного форума "Медиа Будущего", который прошел в четверг в холдинге РИА Новости, обсудили новые возможности журналистики данных в России и мире. Российские и зарубежные эксперты сошлись во мнении, что порталы открытых данных стали важным и удобным дополнительным источником информации для прессы. А хотя бы минимальные навыки в области программирования и дизайна необходимы практически всем современным журналистам.

О том, как сделать современное СМИ успешным и интересным широкому кругу читателей, рассказал редактор отдела интерактивной журналистики The New York Times Арон Пилхофер. Американский журналист посоветовал коллегам из сетевых изданий отказаться от использования фиксированных шаблонов статей в пользу свободного оформления материалов, использовать как можно больше форм для визуализации информации и привлекать к подготовке материалов читателей, которые могут быть ньюссеттерами практически наравне с сотрудниками СМИ.

По его словам, читателям The New York Times нередко предлагают выступить в качестве источников информации. Издание активно использует присланные в редакцию фотографии и изображения. А при регистрации на сайте издания у пользователей спрашивают, может ли СМИ ссылаться на них как на источники, и просят оставлять адреса электронной почты для связи.

Между тем в британской BBC, напротив, не одобряют идею регистрации пользователей. Как рассказала редактор отдела визуальной журналистики BBC News Белла Харрел, в королевстве уделяется особенное внимание защите личных данных подданных, поэтому пользователей ресурса "освободили" от разглашения информации о себе для комментирования материалов.

По ее словам, изданиям, которые работают с широким кругом читателей, нужно создавать продукты, которые могут затронуть любого жителя. "По сути, мы стараемся создать то яблоко, которое придется по вкусу всем", - отметила она.

В качестве примера такого "яблока" журналистка привела "Калькулятор расходов на топливо" - инструмент, с помощью которого можно рассчитать затраты на бензин и "перевести" цифры, транслируемые органами власти, на доступный обывателю "язык".

Еще одним примером удачного интерактива стал проект по определению социального класса читателей. Каждому пользователю или прохожему на улице предлагалось ответить на пять вопросов о своих доходах, предпочтениях и увлечениях, чтобы определить, к какому классу общества он принадлежит. В результате читатели получили возможность получить новую информацию о себе. А издание – внимание читателей и важные данные для анализа аудитории и предпочтений современных британцев.