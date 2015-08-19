Низкие цены на авиабилеты и новые подробности в "деле Немцова"

Назад хода нет

Минпромторг намерен включить часы в перечень технически сложных изделий, возврат или обмен которых требует доказательств о наличии серьезных дефектов, тестов и экспертиз.

Как сообщает "Российская газета", проект постановления правительства в начале сентября будет направлен в правительство. Изменения коснутся всех без исключения дорогих и дешевых, иностранных и отечественных бытовых часов - механических, электронно-механических, электронных карманных и наручных часов.

Держи дистанцию

Роспотребнадзор предложил отрегулировать деятельность так называемых агрегаторов - сайтов, на которых скапливается вся информация о самых выгодных предложениях сетевых магазинов.

Как сообщает "Российская газета", если сейчас можно сбыть через интернет не сертифицированный товар, как из-под полы, то в дальнейшем этот номер не пройдет. Администрация практически любого сайта может попасть под действие закона о незаконной предпринимательской деятельности или торговле.

Наперегонки с долларом

Авиакомпания "Трансаэро" с начала лето предлагает билеты на некоторые свои рейсы на 10% и даже на 50% ниже рынка. Как сообщает РБК, компания хочет продать побольше билетов, чтобы устранить валютные риски.

Так, например, разница в цене на билеты по направлению Москва - Берлин, Москва - Лондон и Москва - Дели составляет более 35%. Рейсы из Москвы в Ставрополь или Ростов-на-Дону и вовсе предлагаются со скидкой 50% по сравнению с ценами других перевозчиков в Momondo.

Пенсии еще полежат

Минфин, Минэкономразвития и Банк России поддерживают предложение участников рынка продлить еще на два-три года срок, когда граждане смогут выбрать между накопительной и распределительной пенсиями. Об этом сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству граждане, у которых формируется накопительная часть пенсии, могут перевести свои средства из ПФР в НПФ только до конца 2015 года. С начала 2016 года у тех, кто не напишет заявления на перевод накоплений в негосударственные фонды, накопительная часть пенсии перестанет формироваться и все взносы, отчисляемые работодателем, будут направляться в распределительную пенсионную систему, то есть на выплаты действующим пенсионерам.

Куплю квартиру, дешево

Число ипотечных сделок в России в первом полугодии 2015 года снизилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росреестра. С января по июнь 2015 года количество зарегистрированных ипотечных договоров на покупку жилья составило 533 тысяч штук, тогда как в первом полугодии предыдущего года их было 671,1 тысяч.

При этом общий объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам банками, в первом полугодии упал куда больше. По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 460,7 миллиардов рублей, что на 40,1% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

Сергей Архипов уходит из "Русской медиагруппы"

Сергей Архипов, назначенный на должность генерального директора "Русской медиагруппы" (управляет телеканалом Ru.TV и пятью радиостанциями, включая "Русское радио" и Maximum) на прошлой неделе, уже покидает ее из-за конфликта с Владимиром Киселевым и ФГУП "Госконцерт", который готовится купить РМГ.

Как сообщает "Коммерсантъ", причиной ухода стало влияние на РМГ продюсера Владимира Киселева и "Госконцерта", который готовится купить медиакомпанию. Господин Архипов сообщил о своем уходе председателю совета директоров РМГ Ольге Плаксиной, написал заявление об уходе и в среду передаст его в совет директоров.

Владимиру Якунину уточняют биографию

Владимир Путин назвал заявление главы ОАО РЖД Владимира Якунина о переходе на работу в Совет федерации (СФ) его личным решением, которое он с ним еще обсудит. Как сообщает "Коммерсантъ", встреча президента с главой РЖД состоится на следующей неделе.

Накануне Владимир Якунин подтвердил свое желание перейти в СФ в качестве сенатора от Калининградской области, но подчеркнул, что окончательные решения будут приняты руководством страны.

К делу Бориса Немцова подшили застольные беседы

Признательные показания по делу об убийстве Бориса Немцова дал напрямую не участвовавший в этом преступлении, по версии СКР, Шадид Губашев. В частности, он рассказал, что его брат Анзор Губашев и предполагаемый киллер Заур Дадаев уже через несколько часов после убийства решили рассказать ему о происшедшем, причем последний, якобы рассуждая об оскорбивших его антимусульманских высказываниях господина Немцова, покуривал "косячок".

Как сообщает "Коммерсантъ", защитники сочли показания противоречивыми и странными и собираются требовать повторного допроса признавшегося.

Закупки госкомпаний должны стать инновационными хотя бы на 2%

Со следующего года госкомпаниям может быть вменено в обязанность закупать не менее 2% инновационной и высокотехнологической продукции в год от суммы заключенных контрактов. А у малого и среднего бизнеса придется покупать такой продукции не менее чем на 1% от суммы заключенных контрактов. С 2018 года нормы увеличатся до 5 и 2,5% соответственно.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэкономразвития, это способ стимулировать спрос на высокотехнологическую продукцию и дать новые возможности малому и среднему бизнесу.

Правительство утвердило концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий

Дмитрий Медведев утвердил концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий, которая будет реализована до 2019 года. Предполагается, что она будет способствовать взаимодействию государства и гражданского общества, а также укреплению межпоколенческих связей, преемственности культурного опыта и патриотическому воспитанию молодежи.

Как уточняют "Ведомости", в рамках концепции должны быть созданы условия для свободного доступа к архивам и мемориалам, предполагается создание музейных комплексов и выпуск учебных материалов.