Единый реестр турагентств и уход Владимира Якунина из РЖД

Владимир Якунин переходит из РЖД в Совет федерации

Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин покидает свой пост и планирует перейти в Совет федерации после того, как состоятся выборы губернатора Калининградской области. Как сообщает "Коммерсантъ", кандидатом в сенаторы от исполнительной власти господина Якунина выдвинул врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов.

Уход Владимира Якунина из ОАО РЖД подтвердили в самой компании. "Владимир Якунин планирует в установленном порядке по завершении выборов в Калининградской области перейти в Совет федерации. Ему поступило предложение от руководства страны, он его принял", – сообщил пресс-секретарь Якунина Григорий Левченко.

Евгения Васильева выйдет из колонии юристом

Судогодский районный суд Владимирской области назначил рассмотрение ходатайства защиты чиновницы Минобороны Евгении Васильевой о ее условно-досрочном освобождении. Как уточняет "Коммерсантъ", она отбыла под стражей больше половины из назначенного срока, расплатилась с потерпевшими, не имеет взысканий со стороны ФСИН и уже фактически трудоустроена юристом в юрцентре "Григорьев и партнеры".

Свое ходатайство об условно-досрочном освобождении Евгении Васильевой ее адвокаты Хасан-Али Бороков и Дмитрий Харитонов подали в Судогодский райсуд на прошлой неделе.

Опасность сильно подешевела

Минюст согласовал указание ЦБ о корректировке тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОПО) за причинение вреда в результате аварии.

Как сообщает "Коммерсант", по шахтам и гидротехническим сооружениям тарифы выросли в 1,6-2,4 раза, зато для большинства других объектов цена страховки упадет вдвое-втрое.

По подсчетам страховщиков, годовой сбор премий по ОПО может снизиться к концу 2015 года на 800 миллионов рублей, в сравнении с 2014 годом – с 6,6 миллиарда до 5,8 миллиарда рублей. По итогам полного года работы на сниженных тарифах в 2016-м объем премии страховщиков и вовсе упадет до 3,5 миллиарда рублей. По словам промышленников, теперь на очереди снижение тарифов по страхованию перевозчиков.

Число россиян, считающих рубли лучшим способом сохранить сбережения, выросло по сравнению с прошлым кризисом. Эксперты объясняют это по-разному – в частности, тем, что у подавляющего большинства россиян просто нет никаких накоплений.

Любовь к рублю

60% россиян предпочли бы хранить сбережения на рублевых вкладах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Во время прошлого кризиса эта доля была ниже: в 2008 году такие вложения в рубли предпочитали 55% населения. Минимальное значение (50%) исследователи зафиксировали в 2010 году.

Выбор в пользу валютных счетов сейчас готовы сделать только 10% опрошенных. В 2008 году валютные вклады предпочитали рублевым 12% населения. Похожая ситуация и с наличными: сегодня валюту как сбережение рассматривают лишь 11% опрошенных агентством НАФИ.

Перепись агентств

Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию туризма, поддержал идею Ростуризма создать единый реестр турагентств. По его словам, реестром могла бы заняться отраслевая общественная организация. Как отмечает РБК, руководитель Ростуризма Олег Сафонов в своем выступлении уточнил, что такой организацией могла бы стать "Турпомощь".

Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова предлагает дождаться поручений президента по итогам Госсовета, при этом она признает, что реестр турагентств появится "с высокой степенью вероятности".

ФАС добивается права накладывать оборотные штрафы за регистрацию уже используемого бренда

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось дополнить так называемый четвертый антимонопольный пакет (поправки в закон о защите конкуренции) - распространить действия антимонопольного законодательства на бренды. Как сообщают "Ведомости", за недобросовестное использование чужого бренда ФАС предлагает накладывать оборотный штраф в размере от 1 до 15%.

Сейчас штраф за использование чужого товарного знака закреплен в Кодексе об административных нарушениях (КоАП). Служба предлагает запретить копировать и незарегистрированные обозначения, например, дизайн, фирменный стиль и другие индивидуальные черты, которые уже используют конкуренты на рынке.

ЦБ проверяет портфели ценных бумаг у банков, которые держат их в зарубежных депозитариях

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка (крупнейшего банка Финансовой группы "Лайф") ЦБ начал массово проверять портфели ценных бумаг у банков, которые держат бумаги в иностранных депозитариях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на участников рынка.

Бумаги в иностранных депозитариях держат многие банки: это не противозаконно, но делается это часто для того, чтобы закладывать эти бумаги и не создавать под них резервы, объясняет один из банкиров. Регулятор получить данные из зарубежного депозитария без соответствующего разрешения не может, поэтому ЦБ часто просто не видит, обременена бумага или нет.

Плохо разгоняются

За полгода в России продано меньше полусотни машин на электрической тяге. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства "Автостат". Примечательно, что из этого числа добрую половину составили автомобили марки Tesla (30 машин), единственного на данный момент чисто электрического суперкара, который в разгоне до 100 километров в час может поспорить с очень сильно "заряженными" классическими бензиновыми машинами. Ввозимые автомобили не имеют льгот по таможенным пошлинам и в результате стоят от 3,5 до 6 миллионов рублей.

За Tesla со значительным отрывом едут Nissan Leaf (9 проданных машин за полгода) и 4 автомобиля Mitsubishi i-MiEV (минус 79 процентов). Это автомобили уже совсем другого класса, первый - среднеразмерный хэтчбек, а второй относится к европейской категории "А" (компактные городские мини-автомобили).

Виза на отдых

Обязательная дактилоскопия может быть введена при получении российских виз для туристов из стран Евросоюза. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.

"Страны Евросоюза ввели по отношению к российским туристам обязательную дактилоскопию при получении виз. В ответ на этот явно недружественный шаг также планируется ввести подобную систему. Но, по нашему мнению, это мгновенно приведет к падению въездного туристического потока", – заявил Олег Сафонов на заседании Госсовета.

Он отметил, что интуристы, путешествующие по России, в основном принадлежат к так называемому третьему возрасту, и им будет значительно сложнее получить российскую визу.

Звонили, ваша честь?

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев утвердил положение о порядке публикации в Интернете информации о внепроцессуальных обращениях к судьям Верховного суда.

Как сообщает "Российская газета", на сайте Верховного суда будет публиковаться информация как о письменных, так и об устных обращениях в адрес судей. Но в последнем случае судья сам должен сообщить о разговоре.