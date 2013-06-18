Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 13:45

Общество

Число исков против СМИ может существенно увеличиться с октября

Судиться с прессой станут чаще после вступления в силу поправок к ГК

Число судебных исков против СМИ в защиту неприкосновенности частной жизни может увеличиться. Поводом к этому послужат поправки к Гражданскому кодексу, которые вступят в силу 1 октября.

Об этом рассказала в эфире "Москва FM" директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Законодательство все больше ужесточает данный закон, в связи с чем, думаю, количество желающих судиться с прессой по поводу совершенно невинных публикаций увеличится. Особенно это касается регионов, где журналисты пытаются реализовать последние попытки опубликовать общественно-значимую информацию, информацию о злоупотреблениях, о коррупционных связях и т.д.", – сообщила Арапова.

Напомним, данные поправки к Гражданскому кодексу направлены на защиту права граждан на частную жизнь. Сведения о частной жизни можно будет распространять, только если они имеют общественную значимость, причем решать этот вопрос будет суд.

Потерпевшие смогут потребовать не только опровержения, но и удаления неверной информации со страниц СМИ.

