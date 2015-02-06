Сегодня в СМИ: День всех влюбленных и новый автокластер

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Москва готова расстаться с доходами в 40 миллиардов рублей

Москва готова предоставить бизнесу имущественные льготы почти на 40 миллиардов рублей. Одна из ключевых – рассрочки платежей за изменение разрешенного использования, передают "Ведомости".

Правительство теперь может предоставить рассрочку и собственникам, а порог уменьшить до 100 миллионов рублей. При платеже свыше 100 миллионов рублей рассрочку планируется давать на три года по ставке рефинансирования (8,5%), меньше 100 миллионов – до года. Кроме того, рассрочку планируется предоставлять вне зависимости от назначения и места расположения объекта. Сейчас рассрочка при строительстве жилья действует только в границах ТТК, а коммерческой недвижимости – за пределами ТТК.

На базе бывшего завода "Москвич" создается автокластер

Столичные власти придумали, как в кризис поддержать автопроизводителей, сообщает "Коммерсант". Чиновники обещают создать на базе бывшего завода "Москвич" автокластер, где уже предложено разместиться "Рено Россия", "Альфа Автоматив Технолоджиз" и ЗИЛу. Мэрия обещает участникам этого проекта налоговые льготы.

Автокластер намерены создать в промзоне Южный порт в районе Третьего транспортного кольца со стороны Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Под проект власти уже выделили около 70 гектаров, где ранее размещалось производство ОАО "Москвич".

Отечественные компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции банками

Отечественные компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции банками, пишет "Коммерсант".

Так, крупнейшая в России частная система денежных переводов "Золотая корона" отключила от своего сервиса санкционные банки, и в частности СМП-банк.

До сих пор от сотрудничества с санкционными банками отказывались лишь иностранные системы переводов и платежные системы, которые обязаны исполнять введенные против российских игроков ограничения.

Рособрнадзор: каждого десятого студента оценивают на сессии необъективно

Каждый десятый студент вуза сталкивается с необъективностью на экзамене, сообщает газета "Коммерсант".

В основном, эксперты, оценивающие работы студентов, считали, что оценки в вузах были завышены. Однако в ряде случаев эксперты выставили студентам оценки выше, чем экзаменаторы.

Депутаты предлагают тестировать детские кресла

Депутаты предлагают ввести обязательную сертификацию всех детских удерживающих устройств, а также поправить Правила дорожного движения. Об этом сообщает "Российская газета".

Минувший год стал рекордным по числу смертности в ДТП детей-пассажиров. В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагают исключить фразу об использовании "иных устройств" из ПДД, создать перечень технических требований и подвергнуть продукцию обязательной сертификации. По словам председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой, это значительно упростит родителям выбор удерживающего устройства и сделает передвижение детей в автомобиле безопаснее.

Правительство готовится исключить аэропорты Москвы из списка монополий

Уже в этом году московские аэропорты могут быть исключены из списка монополий и будут сами устанавливать тарифы на свои услуги. Пассажиры этого не заметят: доля тарифов в цене билета слишком мала, передает РБК.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) разработала законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях". Законопроект написан в рамках исполнения поручения Владимира Путина правительству – решить, нужно ли освобождать аэропорты Москвы от регулируемых тарифов. Принципиальное решение по этому вопросу уже принято, и уже в этом году аэропорты, скорее всего, получат право самостоятельно устанавливать ставку всех сборов.

В День всех влюбленных в парках Москвы пройдут необычные экскурсии для парочек

В День всех влюбленных, 14 февраля, в парках Москвы пройдут необычные экскурсии для парочек, пишет MK.ru.

Центральный Парк Горького приготовил для горожан тематическую экскурсию "Любовь в Парке Горького", посвященную романтическим историям, происходившим в парке в разное время. В парке "Сокольники" для всех влюбленных приготовили праздничную интерактивную программу на эстраде "Ротонда" на Главной аллее. В парке "Северное Тушино" с 13.00 до 17.00 будет проходить флешмоб "Тысяча сердец".

А в парке "Красная Пресня" в День Святого Валентина пройдет вечеринка знакомств. Всех гостей парка "Кузьминки" ждет праздничный концерт молодых музыкантов.

Парк "Фили" порадует гостей подарочными сертификатами, в которые входят участие в квесте по парку, катание на лошадях или тюбингах, а вечером – романтический ужин для двоих в кафе парка.

Совет федерации грозит чиновникам дисквалификацией

Совет федерации предлагает дисквалифицировать на год чиновников, не отвечающих на запросы журналистов, сообщает "Коммерсант". 13 февраля соответствующий законопроект одобрила комиссия СФ по вопросам совершенствования законодательства о СМИ. Предложение поддерживают представители СМИ. До внесения законопроекта в Госдуму сенаторы проведут консультации с Роскомнадзором, правоохранительными органами и Верховным судом.