Единый документ соцстрахования и бесплатные флагманы Samsung

Фото: m24.ru

В ЛТП шагом марш

Российское правительство поручило Минздраву и Минюстю к 15 октября подготовить законопроект, в котором будет предусмотрена возможность обязать водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пройти диагностику, профилактические мероприятия и медицинскую реабилитацию. Как сообщает "Российская газета", фактически речь идет о возрождении лечебно-трудовых профилакториев.

Также планируется ввести новую обеспечительную меру - залог за задержанную машину нетрезвого водителя. Предусматривается, что залог за задержанный автомобиль сможет взиматься с задержанных за пьяную езду, а также с отказавшихся от медосвидетельствования.

Три тысячи новоселий

Несмотря на кризисные явления, столица сохранила объемы строительства. В частности, жилья в городе за первые семь месяцев построено даже больше на 11%, чем в прошлом году. "Это самый высокий ввод за аналогичные периоды последних пяти лет", - цитирует "Российская газета" главу стройкомплекса Марата Хуснуллина.

Обо всем, что касается строительства в Москве изданию, накануне Дня строителя, который отмечается в нашей стране в ближайшее воскресенье, 9 августа, рассказал руководитель департамента городского строительства Андрей Бочкарев.

Больных и пенсионеров ставят в одну очередь

Социальный блок правительства РФ рассматривает идею создания в России единого документа социального страхования, который заменит собой нынешний полис ОМС и документ о пенсионном страховании. При этом, как сообщает "Коммерсантъ", два из трех внебюджетных фондов — обязательного медицинского и социального страхования — высказываются против инициативы. Пенсионный фонд, на базе данных которого предлагается объединение, новацию поддержал.

Отмечается, что поручение проработать данный вопрос было дано Минтруду и Минздраву вице-премьером Ольгой Голодец в начале апреля этого года.

Эвакуаторам сократили места работы

Тот же "Коммерсантъ" рассказывает о тонкостях новых правил эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, которые вступают в силу с завтрашнего дня.

Отмечается, что теперь, если машина стоит под запрещающим знаком, увезти ее на штрафстоянку можно только при наличии таблички "Работает эвакуатор". В Москве ими оснащено 20% знаков, запрещающих стоянку. В перспективе количество табличек может быть увеличено.

В Москве может появиться еще одна платная дорога

В строительстве Северо-Восточной хорды, которая пройдет от начала платной дороги Москва – Санкт-Петербург до МКАД на пересечении с Косинским шоссе, может принять участие частный инвестор. Как сообщают "Ведомости", часть дороги может оплатить УК "Лидер". Представители компании активно участвуют в обсуждении проекта в мэрии.

По его гендиректора УК "Лидер" Анатолия Гавриленко, проект может быть реализован по аналогии с Северным дублером Кутузовского проспекта. В настоящее время обсуждается идея, что "Лидер" построит участок от Дмитровского до Ярославского шоссе вдоль Малого кольца железной дороги.

ОСАГО может подорожать для злостных нарушителей ПДД

Правительство может ввести повышающий коэффициент ОСАГО для автомобилистов, которые часто нарушают правила дорожного движения (ПДД). Такое предложение, как сообщают "Ведомости", опубликовано в утвержденном премьером Дмитрием Медведевым плане мероприятий, направленных на снижение смертности от ДТП. МВД и Банк России должны подготовить доклад на эту тему в I квартале 2016 г.

Как отмечается, ввести повышающий коэффициент за многократные нарушения правил движения ГИБДД предлагала еще в 2008 году. Предполагалось, что повлиять на коэффициент смогут только те нарушения, которые могут спровоцировать аварию. Но идея так и не была реализована – в том числе из-за отсутствия единой базы страховщиков и ГИБДД, без которой невозможно отслеживать нарушения.

МТС раздаст смартфоны Samsung корпоративным клиентам

МТС предложит своим корпоративным клиентам флагманские смартфоны Samsung по цене 1 руб. Акция коснется устройств Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy А5 и Samsung Galaxy А3.

Как сообщают "Ведомости", МТС рассчитывает, что корпоративные клиенты благодаря этому станут больше пользоваться мобильными устройствами.