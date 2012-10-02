25 лет назад впервые вышла в эфир телепрограмма "Взгляд"

Фото: ИТАР-ТАСС

2 октября 1987 года в эфир впервые вышла телевизионная передача "Взгляд". Эту дату принято считать днем рождения одной из самых популярных телепрограмм за все время существования телевидения в России.

Ведущими программы были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов. Формат передачи включал в себя прямой эфир из студии и показ музыкальных клипов. В условиях советской "гласности" такая программа не могла не стать популярной.

Одной из главных причин популярности "Взгляда" считают также и "оппозиционность" программы. В эфир допускались сюжеты о плохом положении дел в стране, о беспорядках, дефицитах продовольственных товаров, словом, о том, что советские граждане, приученные годами "занавеса", увидеть на ТВ никак не ожидали.

Передача была ориентирована на молодежь, но стала популярной в самых разных слоях общества. Ведущие "Взгляда", особенно Листьев и Любимов, стали кумирами молодежи. Про человека, который хорошо одевался, стали говорить, что он одет "как ведущий передачи "Взгляд".

Правительство предпринимало меры к тому, чтобы гласность была ограниченной - 26 декабря 1990 года руководство Гостелерадио СССР запретило выход в эфир новогоднего выпуска "Взгляда", мотивируя это необходимостью не обсуждать отставку министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.

26 февраля 1991 года у гостиницы "Москва" прошел митинг в защиту гласности. Манифестация собрала более полумиллиона участников. Собравшиеся требовали отменить запрет на трансляцию "Взгляда".

"Взгляд" несколько раз менял формат, превращаясь то в информационно-аналитическую программу, то в своеобразный аналог ток-шоу, но неизменно оставался популярным у миллионов телезрителей.

Передача существовала до 2001 года. После назначения Любимова на пост заместителя гендиректора ОРТ программу закрыли.

"Взгляд" стал одним из символов перестройки. Программа перевернула представление советских зрителей о тележурналистике и подаче материала. Прямой эфир, острые материалы, современные музыкальные клипы, - все это разительно отличалось от прошедших цензуру программ Центрального телевидения. Неудивительно, что ведущие программы быстро стали народными героями, а сама программа - культовой.

В 2007 году весь коллектив программы был удостоен премии "ТЭФИ" за заслуги перед российским телевидением.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников