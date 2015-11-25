Школьники смогут посетить столичные СИЗО в будущем году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В будущем году столичным школьникам могут предоставить экскурсии по следственным изоляторам. Эта инициатива исходит от Общественного консультативного совета политических партий и уже направлена в департамент образования, сообщает Агентство "Москва".

Помимо СИЗО учащиеся смогут посетить и столичные суды. Ожидается, что соответствующая возможность появится у школьников во втором полугодии или уже в новом учебном году.

Впрочем, попасть в СИЗО смогут не все желающие, а только ученики старших классов московских школ и исключительно по своей инициативе.

Члены совета надеются, что подобные экскурсии отобьют у детей охоту совершать противозаконные поступки и позволят "окунуть подростков в реальность ситуации".

Также депутаты предлагают организовать в школах занятия по разъяснению законодательства, чтобы учащиеся узнали, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена за различные преступления.

Для учеников начальной школы хотят проводить подобные профилактические мероприятия в игровой форме. "Нарисовать красивые плакаты, разыграть ситуацию: кто-то выступает в роли прокурора, кто-то – адвокат, кто-то – злодей. Чтобы дети понимали, что такое хорошо, что такое плохо", – пояснила член консультативного совета Людмила Айвар.