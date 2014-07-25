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25 июля 2014, 14:42

Московские СИЗО переполнены на две тысячи человек

СИЗО аресты домашние аресты

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следственные изоляторы переполнены более чем на две тысячи человек, сообщает "ИТАР-ТАСС" со ссылкой на главу столичного управления ФСИН Анатолия Тихомирова.

"На сегодняшний день при лимите наполнения СИЗО в 8657 человек фактически число лиц, заключенных под стражу, составляет 10720", - сообщил он. По его словам, количество заключенных превысило лимит на 23,8%, а год назад этот показатель составлял 14%.

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Глава УФСИН отметил, что в этом году никому не удалось сбежать из СИЗО. Также не было захватов заложников и других тяжких и особо тяжких преступлений.

Тихомиров также рассказал, что в этом году применение домашнего ареста в Москве выросло в 3,5 раза - за первое полугодие под домашний арест этого года посадили 351 человека. Сейчас же в столице из дома "не могут выйти" 220 человек.

Глава ведомства также отметил, что доходы от работы магазинов при СИЗО и оказания услуг - столовая для личного состава, квартплата за общежитие, плата за пользование спортзалами и специальными электронными средствами - за полгода составили 20 млн 794 тысяч рублей.

Ранее о переполненности столичных СИЗО заявлял заместитель прокурора Москвы Борис Марков. Он отметил, что в некоторых изоляторах закупили раскладушки, а в "Бутырке" вновь вернулись к двухъярусным кроватям. По его словам, переполненности способствует длительность сроков расследования и рассмотрения дел в судах. В среднем арестованный находится под арестом от 6 месяцев до года.

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