СИЗО №7 на юго-востоке столицы реконструируют

Фото: ТАСС/Андрей Америков

Комплекс зданий Следственного изолятора № 7 на улице Верхние поля, дом 57 планируется реконструировать, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Проект включает как ремонт старых зданий, так и строительство новых.

На территории изолятора демонтируют бараки и построят режимный корпус, специальный режимный блок, корпус для хозяйственной обслуги и медицинский блок со сборным и карантинным отделениями и амбулаторией. Площадь нового строительства составит 13,2 тысячи квадратных метров. Старые здания 1950-х годов постройки реконструируют с сохранением прежних габаритов.

Реконструкцию осуществят за счет федерального бюджета, застраивать территорию будет ФКУ "Следственный изолятор № 7 УФСИН по г. Москве".

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство и реконструкцию СИЗО.