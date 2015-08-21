Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Адвокатов с новыми удостоверениями пустили в СИЗО – ранее сообщалось, что они не могут посетить изолятор из-за отсутствия печати территориального органа юстиции, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов. Вопрос с допуском был решен после межведомственного совещания Минюста, ФСИН и Генпрокуратуры.

Представители ведомств решили, что в удостоверениях фотографии адвокатов будут заверены печатью, а старые документы заменят на новые, где уже будет штамп. Кроме того, в приказ Министерства юстиции "Об утверждении формы удостоверения адвоката" внесут соответствующие изменения.

Контроль за соблюдением решения будет осуществлять прокуратура – надзорное ведомство обязалось отслеживать факты нарушения прав адвокатов и оперативно на них реагировать.

Напомним, 18 августа этого года появилось обращение палаты адвокатов о том, что замдиректора ФСИН Валерий Бояринов разослал в территориальные органы разъяснение, согласно которому доступа в СИЗО лишились 5 тысяч адвокатов, получившие удостоверения нового образца.

Не пускать защитников предлагалось на основании Закона об адвокатуре, в котором говорится, что в удостоверении на фотографии должна быть печать территориального органа юстиции. Однако в документах такой печати не было.