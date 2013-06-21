Решение о запрете ареста по состоянию здоровья вынесут спецкомиссии

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума рассмотрит законопроект о создании специальных комиссий, занимающихся медобследованием арестантов. Об этом на "круглом столе" заявил генеральный директор РАПСИ Виталий Ушканов.

Независимая комиссия, созданная на базе крупных медицинских центров, определит состояние здоровья пациента и будет решать в спорных ситуациях, можно ли его взять под стражу или он должен находиться под наблюдением врачей. В настоящее время это курируют врачи ведомственных больниц.

По мнению завотделом комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел Ольги Седневой, в комиссию должны войти помимо врачей общей практики еще и клиницисты (врачи, занимающиеся научными исследованиями).

При этом список болезней (симптомов и состояний пациента), при которых арест невозможен, нужно будет расширить. Как сказал зампредседатель Мосгорсуда Дмитрий Фомин, "в среднем за год в столичных СИЗО умирает около 40 человек". Он подчеркнул, что причиной смерти почти во всех случаях стали заболевания, которых нет в федеральном списке.

Однако начальник медицинского отдела УФСИН РФ по г. Москве Галина Тимчук отмечает, что существующие сейчас комиссии, которые находятся в подведомственных больницах (при СИЗО-1 и СИЗО-2), недавно прошли плановую проверку и удовлетворяют всем требованиям.