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Происшествия

21 января 2015, 13:26

Под домашний арест с прошлом году поместили в 2,5 раза больше людей

СИЗО суды домашний арест

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В прошлом году в Москве в 2,5 раза выросло число лиц, помещенных под домашний арест, сообщил руководитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России Анатолий Тихомиров на коллегии ведомства.

"Количество лиц - осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, увеличилось практически в 2,5 раза: с 274 человек в 2013 году до 681 в 2014 году, или на 148,5 процентов", - заявил Тихомиров.

Он добавил, что также выросло число лиц, приговоренных к исправительным работам - 2 199 человек (рост 3%) и ограничению свободы - 1 626 (рост почти 12%). По его словам, нагрузка на личный состав сотрудников уголовно-исполнительной инспекции увеличивается "день ото дня", особенно с ростом числа домашних арестов.

В связи с этим УФСИН по Москве намерено ходатайствовать об увеличении численности сотрудников инспекции.

Тихомиров добавил, что среди осужденных без лишения свободы сокращается число повторных преступлений. Так, в прошлом году в отношении них было возбуждено 386 уголовных дела за повторные преступления в период отбывания наказания, а в 2013 году эта цифра равнялась 501.

Руководитель ведомства также сообщил, что лимит наполнения следственных изоляторов составляет 8 657 человек, при этом фактическая численность лиц, заключенных под стражу в СИЗО, - 10 686 человек, передает Агентство "Москва".

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"Нами принимаются все меры, направленные на снижение численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных. И эта работа дает свои положительные результаты. Так, в течение года перелимит численности достигал 28,6%, на сегодня мы его снизили на 5,2%", - рассказал Тихомиров.

Он отметил, что приняты все меры по обеспечению каждого подозреваемого, обвиняемого и осужденного индивидуальным спальным местом, закуплены и выдаются раскладные кровати на случай отсутствия спальных мест. Тихомиров сообщил, что также планируется строительство режимного корпуса на 402 места, что поспособствует разгрузке подразделений.

Глава столичного УФСИН добавил, что в 2014 году не зафиксировано ни одного побега из столичных СИЗО.

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