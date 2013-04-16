Форма поиска по сайту

16 апреля 2013, 20:01

В московском СИЗО проводится проверка по факту побега заключенного

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском СИЗО № 3 "Пресня", откуда накануне сбежал заключенный, проводится служебная проверка. Об этом M24.ru сообщил источник в столичном управлении ФСИН.

Ранее Газета. ru сообщила, что начальник московского сизо Алексей Горбачев может быть уволен. Однако официального подтверждения этой информации в пресс-службе УФСИН по Москве получить не удалось.

Напомним, что 27-летний Фарух Тошматов, которого по ошибке освободили в зале суда, обвинялся в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Находясь в СИЗО, Тошматов назвался именем другого арестанта, которого должны были освободить в зале суда. Конвой доставил его в суд и освободил под видом другого человека.

В размещенной на сайте ФСИН ориентировке уточняется, что Тошматов - гражданин Узбекистана. Он может представляться Тожибаевым Бунедом - человеком, за которого выдавал себя в суде.

Добавим, что в СИЗО № 3 считают произошедшее судебной ошибкой.

