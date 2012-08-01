На Ленинградском шоссе два человека попали под самосвал

ИТАР-ТАСС

Водитель и пассажир автомобиля "Жигули", осматривавшие повреждения своей машины после ДТП, оказались под колесами самосвала, объезжавшего место аварии, сообщило в среду управление ГИБДД по столице.

Первого августа, в 04:40, на 26-м километре Ленинградского шоссе, самосвал SHAANXI, объезжая место ДТП с участием автомобилей "DAF" и "ВАЗ", выехал на обочину и сбил двух человек, осматривавших поврежденную машину, говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшие, мужчины 48 и 19 лет, скончались на месте. Водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.



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