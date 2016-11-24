Французские штучки: в Institut Français откроется рождественская ярмарка

Французская Рождественская Ярмарка

Ароматы Франции и звуки Парижа

Дата: 24–26 ноября, 13:00–20:00

Место: Воронцово поле, 16, стр. 1, Французский Институт

Фото: facebook.com/Французский-институт-в-России-Institut-français-de-Russie

Ради чего идти: чтобы выбрать подарки на Новый год. Здесь можно будет найти настоящую французскую гастрономию, парфюмерию, косметику, элементы декора, украшения, модные аксессуары и многое другое, а также принять участие в творческих ознакомительных уроках, подготовленных проектом Мастерская46°.

Что еще: каждый гость ярмарки получит специальную карту с французскими маршрутами по Москве, где будут отмечены шоу-румы, мастерские, бутики, кафе. А также с описанием пяти тематических прогулок по городу: искусство, гастрономия, красота, мода, дизайн-декор.

Подробности мероприятия можно найти на официальной странице в Facebook.