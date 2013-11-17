Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 ноября 2013, 16:50

Экономика

Руструд проведет проверку в МГУ

Роструд проведет проверку в МГУ

Проверять законность увольнений в МГУ будет Федеральная служба по труду и занятости.

Инспекция пройдет в институте механики МГУ, на естественно-научных факультетах, механико-математическом и биологическом факультете, сообщает телеканал "Москва 24"

Напомним, ранее сотрудники вуза сообщили, что в вузе в последнее время проходят массовые сокращения. По словам педагогов, вуз не получил от правительства средств на повышение зарплат сотрудникам, хотя это и предусматривалось. Из-за этого университет вынужден был увольнять некоторых преподавателей, чтобы повысить зарплаты остальным. В основном под сокращение попали те, кто работал в Московском университете по совместительству.

Ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг эти утверждения, заявив, что все преподаватели по-прежнему трудятся на своих местах.

Роструд МГУ им. М. В. Ломоносова

Главное

