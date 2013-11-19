Форма поиска по сайту

19 ноября 2013, 17:03

Экономика

"Ростелеком" полностью разблокировал социальную сеть "Вконтакте"

Фото: ИТАР-ТАСС

Оператор связи "Ростелеком" снял блокировку с социальной сети "Вконтакте", говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" заблокировал несколько сообществ в соцсети. Страницы групп были закрыты по решению Лефортовского суда.

Как отмечал "Ростелеком", группы блокировались из-за запрещенного контента, размещаемого пользователями, но у оператора "нет возможности заблокировать" личные страницы нарушителей.

В дальнейшем оператор заявил, что доступ к соцсети был ограничен по ошибке. "В соответствии с предписанием Лефортовского районного суда города Москвы (запрещенный видеофайл) был ранее удален с портала "Вконтакте", и блокировка каких-либо видеофайлов или страниц "Вконтакте" не требовалась", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, "Ростелеком" принес свои извинения за технический сбой.

Напомним, 1августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

