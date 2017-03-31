Россияне рассказали, как стать счастливыми

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос к 1 апреля, в котором россияне отвечали на вопрос, как стать счастливыми, пишет газета "Известия".

Социологи ВЦИОМ опубликовали самые остроумные и искренние высказывания россиян, которые они давали на вопросы без предложенных вариантов ответа. Оказалось, что люди думают, что превосходство женщин-политиков над мужчинами заключается исключительно в частой смене шуб, а от стресса граждане РФ советуют чистить картошку.

Многие россияне считают, что шансов добиться успеха в жизни не так много, но они все-таки есть, главное для этого "не есть, не пить", "знать Уголовный кодекс РФ" и иметь "лохматую руку".

Счастье видится людям довольно простым: "кошка, банька, лес и должность магистра масонов", только при этом "надо знать себе цену".