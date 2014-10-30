"Умер покойник со среды на вторник": как отмечают Хэллоуин народы России

ТАСС/Александр Рюмин

М24.ru продолжает неделю Хэллоуина. Каждый день до пятницы мы публикуем тексты, посвященные самому страшному дню в году. Откуда к нам пришел этот праздник и какие "хэллоуинские" традиции есть у народов России - например, у карел и чеченцев - рассказывает колумнист сетевого издания M24.ru Алексей Байков.

История вопроса

Знаменитый англосаксонский праздник Хэллоуин, который, благодаря работающему как часы маркетингу, сегодня отмечают чуть ли не повсеместно, возник не на пустом месте. Ему предшествовал кельтский Самайн или Самхейн, название которого дословно означало "конец лета", и современные носители гэльских языков по-прежнему именуют канун Дня Всех Святых не иначе как Oidhche Samhna. Просто и в этом, как и во многих других случаях, христианский праздник подменил собой языческий с сохранением части обрядов.

На тему того, что именно праздновали в этот день древние кельты сегодня сломано немало копий как вполне серьезными учеными, так и всевозможными неоязычниками и "любителями всего ирландского", благо в наши дни Самайн активно возрождают. Большинство авторов и реконструкторов сходятся на том, что этот день обозначал своего рода "эпилог" земледельческого цикла и завершение уборки урожая. Для пастухов наступала пора отгонять скот с пастбищ к людским жилищам, а заодно разделять стадо на две части, одну из которых предстояло пустить под нож ради заготовки мяса на зиму, а другую оставить на племя. В этот же день следовало завершить дела предыдущего года: отдать долги, выполнить все ранее взятые на себя обязательства и принести дары своему господину, который в ответ должен был закатить "пир на весь мир". Друиды гадали об урожае следующего года, гасили все огни по деревням и зажигали новые от своих священных костров.

Фото: ТАСС/Юрий Машков

С мистической точки зрения в ночь Самайна вообще происходило черт-те что – мертвые выходили из могил навестить живых родственников, исчезала граница между мирами, раскрывались холмы и из них выходили бессмертные Сиды (которые потом у Толкина стали эльфами). На стенах домов и крепостных частоколах кельты вывешивали человеческие головы и черепа, дабы отпугнуть решившую заглянуть на огонек иномирную нечисть. Считалось, что вся неделя Самайна и ночь на 1 ноября не принадлежат ни прошлому, ни будущему, ни Тьме, ни Свету, а являются периодом "безвременья", в котором властвует хаос. Рамки дозволенного в эти дни расширялись не только для нечисти, но и для людей: можно было наряжаться в существ из мира духов, ходить и пугать друг друга ко всеобщему удовольствию, девушкам разрешалось одевать мужскую одежду, а юношам – женскую, творились всевозможные гадания на суженого, ритуальные очищения и прочее бытовое язычество.

Когда спустя четыре века после принятия Ирландией христианства местные монахи описывали древние обычаи, то заостряли внимание прежде всего на "темной" стороне Самайна и понимали его именно как День мертвых. Потом Папа Бонифаций IV превратил римский храм Пантеон в христианскую базилику и учредил день поминовения апостолов и всех прочих христианских святых и мучеников, а Папа Григорий III перенес этот праздник на 1 ноября. То есть устроил Самайну христианский "ребрендинг". Так они с тех пор и существуют – День Всех Святых и его "темный" полуязыческий" брат Хэллоуин, ставший в итоге днем ужасов.

В России

На самом деле, похожие праздники существовали или существуют до сих пор везде, где хозяйственная деятельность была жестко привязана к смене времен года. Были такие и у народов России, причем некоторые из них существуют до сих пор.



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Первое что приходит на ум – это, конечно же, обычаи русских Святок – 12-дневного периода между праздниками Рождества и Крещения Господня. Предшествовавшая Рождеству ночь – Сочельник, так же как и Самайн, считалась временем разгула нечистой силы; в народных поверьях говорилось о том, что в эту ночь Господь разрешает растворить врата ада для того, чтобы черти и бесы тоже могли отпраздновать Рождество. Была "собственная", связанная только с этими днями нечисть – святочницы, волосатые существа, похожие на мертвую девочку из фильма "Звонок", но с огромными ногтями, которыми они могли заколупать человека насмерть. Тут можно много всякого еще вспомнить или процитировать, но лучше перечитать классику – Гоголя Николая Васильевича к примеру.

Разумеется, колядование в Сочельник и на Святки редко обходилось без ряженых. Самый простой и распространенный вариант русского ряжения – это вывернутая наизнанку шуба плюс измазанное углем лицо. Иногда к этому костюму добавлялись рога, маски зверей и прочий антураж. Вывернутая шуба символизировала одежду из "обратного", иного мира, одежду мертвых. А вот такую веселую и жизнеутверждающую святочную хороводную песню и сегодня поют в деревнях под Вологдой:

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он на лавке лежит.

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он руками шевелит.

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он ногами шевелит.

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он на лавке сидит.

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он у лавки стоит.

Умер покойник со среды на вторник,

Мы в избу зашли – он за нами бежит.



Фото: ТАСС/Мошков

При этом один из участников игры ложится изображать этого самого покойника, а остальные ведут вокруг него хоровод "мертвецким колом", то есть против солнца. Сейчас это все выглядит безобидно, а в давние времена, по рассказам стариков, участвовавшие в "игре в покойника" дети пугались, кричали, падали в обморок и заболевали. Впрочем, перенесенный в такие дни сильный испуг считался "лечебным", изгоняющим злых духов.

А вообще, чем ближе к Сибири, "тем толще партизаны", в смысле чем места дальше от исторических центров Древней Руси, тем больше сохранилось в местных святочных обрядах и колядках пережитков "темного язычества". Значение святочного ряжения заключалось в том, чтобы вывернуть привычный порядок наоборот. В XIX веке господа рядились в мужиков, цыган и кучеров, а те, наоборот, стремились одеться "как баре" – в свою лучшую одежду. Смысл такого переодевания – не столько в том, чтобы посмеяться, сколько в желании запутать вырвавшуюся на свободу в эту ночь нечистую силу и направить ее по ложному пути.

Ряжение животными, вообще, пришло из времен даже не языческих, а шаманско-тотемных верований, когда звериные костюмы означали отнюдь не только безобидное желание погадать на результаты будущей охоты. Согласно древним верованиям, душа бога, героя или шамана, вошедшего в транс во время камланий (ритуалом), могла выходить из тела и путешествовать в виде того или иного животного, в том числе и по иным мирам. Ну а хороводы вокруг "покойника" отсылают нас прямо ко временам человеческих жертвоприношений.



Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

Так что у русских Святок куда больше общего с Хэллоуином и Самайном, чем кажется. Смело одевайтесь в зомби и идите колядовать.

Карельский Хэллоуин

Еще больше сходства с Самайном имеется в святочных обрядах тех народов, которые приняли христианство уже от русских, например у карел. При этом у них сохранились и свои собственные аналогичные праздники, к примеру отмечавшийся 1 – 3 ноября Kegrin Paiva ("Пугало-День"). Он близок к Хэллоуину-Самайну не только по календарю, но и по своей мистической подоплеке: снова речь идет о дне "безвременья" между двумя циклами, между "мужским" летом (временем сельхозработ) и "женской" зимой (предназначенной для ткачества и других домашних ремесел). "Главный герой" праздника – Кегри, волшебное и страшное существо, которое приходит этой ночью за непослушными детьми. Его роль играет ряженый, одетый в вывернутую (!) шубу, с вымазанным углем лицом, в некоторых деревнях под шубу цеплялся еще и бутафорский горб. За ним следует не менее жуткая свита в звериных масках или с решетами и корзинами на головах, кричащая во весь голос: "Здесь Кегри! Здесь Кегри!".

Догнав кого-то из детей Кегри, слегка бьет его палкой. Ритуальные удары во время праздника присутствуют и в русских Святках: колядующие гости и ряженые могли крепко поколотить хозяев дома, за что категорически запрещено было обижаться. Обрядовый удар тоже не просто "баловство" и не зашедшая слишком далеко шутка, а еще один привет из времен шаманизма. Удар и следующий за ним испуг должен был помочь душе человека сменить оболочку и заодно полностью обновиться, очистившись от болезней и всякого зла. У Кастанеды дон Хуан ударами сдвигал точу сборки, а в дзенских коанах учителя избивали послушников палками, помогая тем самым в один миг достичь просветления . Ну а сама палка в руках Кегри напоминает о посохе волхва или шамана, символе их духовной власти.



Фото: ТАСС/Сергей Метелица

В избах в этот день пекли специальные блины для угощения Кегри и его свиты ряженых, а каждая девочка в доме должна была подарить ему клубок ниток, чтобы не посадил в свою корзину и не унес. И еще одна черта общая с Хэллоуином-Самайном – в этот день карелы ждут в гости своих умерших и оставляют для них миску толокняной каши.

Шаманизм на Кавказе

Похожие обычаи некогда существовали и у народов Кавказа, причем в форме еще более чистого шаманизма. Ряженые в масках различных животных, чаще всего волка, козла или медведя, принимали участие во многих празднествах, основным мотивом которых была смерть и последующее воскрешение Зверя – мистического "хозяина" охоты или бога (у земледельческих народов). Ряженые вели себя подчеркнуто вульгарно, били и оскорбляли всех пассивных свидетелей обряда, стремясь подчеркнуть "вывернутый наизнанку" порядок всего происходящего. Разумеется, вовсю использовались эротические мотивы и ритуальная "смена пола". К сожалению, сегодняшним исследователям приходится иметь дело в основном с рассказами стариков.

Лучше всего до наших дней сохранился чеченский Новый год, и в его обычаях видны знакомые черты Самайна и наших святочных коляд.

Новый год чеченцы начинали праздновать 25 декабря. В этот день очаг сакли (однокомнатные сооружения без окон, с земляным полом и очагом посредине помещения - ред.) полагалось топить не хворостом, как обычно, а цельным стволом дерева, который назывался "гула". Его частично втаскивали в дом и укладывали кроной в очаг, причем часть оставалась на улице. Час когда ствол прогорал настолько, что можно было наконец закрыть дверь, почитался у чеченцев священным. Пока ствол горел, собравшиеся прыгали через него, очищаясь таким образом от старых грехов и злых духов. Новый год также считался временем, когда свободно ходит по земле нечистая сила, и чеченцы защищались от нее, раскладывая в жилых помещениях и в хлеву железные предметы.



Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

И разумеется, тут же появлялись ряженые – точно такие же как на Святках и у карел на Kegrin Paiva: вывернутые наизнанку шубы, перемазанные сажей из очага лица и звериные маски. Ряженых в Чечне называли "жухургами", порой они разыгрывали для хозяев целые театральные представления и пантомимы, требуя за это от них гостинцев, как и во время русских колядок.

У грузинских чеченцев во время новогодних празднеств ряжеными были девушки. Возглавляла процессию "бирик" – девушка в войлочной маске бога-старика и в вывернутой шубе. Ее сопровождала свита с палками и мешками для сбора гостинцев. Если хозяева скупились, то "бирик" падала и каталась по земле, проклиная их самих и дом и желая, чтобы таким же скудным в будущем году у них был и приплод от скота и птицы. Женщины пытались вырвать "бирик" клочок ее бутафорской бороды. Согласно поверью, если его весной положить под курицу, то она снесет много яиц в следующем году.

Одним словом, не имеет значения, что вы собрались отмечать – если ваш праздник символизирует смену времен, если в нем участвуют ряженые, присутствует нечистая сила, мотивы смерти и воскресения, жертвоприношения в виде ритуальных подарков и прочей "седой старины", то это один и тот же праздник. А известная всему миру злая тыква со свечкой внутри – это всего лишь его англо-американская версия.

Алексей Байков