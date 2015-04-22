Клубы России и Украины будут разведены в случае выхода в полуфинал Лиги Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские и украинские клубы будут разведены при жеребьевке полуфиналов Лиги Европы, если выйдут в данную стадию турнира, сообщает ТАСС.

Так, 23 апреля "Зенит" дома встретится с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением петербургской команды со счетом 1:2.

В свою очередь, украинские клубы "Динамо" и "Днепр" сыграют с "Фиорентиной" и "Брюгге" соответственно. Первая игра между киевлянами и флорентийцами, прошедшая в столице Украины, завершилась вничью – 1:1. "Брюгге" и "Днепр", игравшие в Бельгии, также разошлись миром – 0:0.

В еще одном четвертьфинале отношения выясняют "Наполи" и "Вольфсбург".

Таким образом, если "Зенит", "Динамо" и "Днепр" пробьются в полуфинал Лиги Европы, российская команда встретится с победителем противостояния "Наполи" – "Вольфсбург", а украинские будут играть между собой. Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы состоится в пятницу, 24 апреля.