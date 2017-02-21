Трамп намерен добиться сделки с Россией по экономике и борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Трамп ясно сказал, что если добьется сделки с Россией то так и поступит, рассказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

Он будет стараться, и его успех как бизнесмена и переговорщика следует считать признаком того, что он в состоянии сделать это, добавил Спайсер.

Ранее американский президент заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией. При этом он подчеркивал, что не испытывает излишней симпатии к РФ. Он отмечал, что еще ничего не сделал для России.