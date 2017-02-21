Трамп намерен добиться сделки с Россией по экономике и борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Emily Molli
Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, передает РИА Новости.
Трамп ясно сказал, что если добьется сделки с Россией то так и поступит, рассказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.
Он будет стараться, и его успех как бизнесмена и переговорщика следует считать признаком того, что он в состоянии сделать это, добавил Спайсер.
Ранее американский президент заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией. При этом он подчеркивал, что не испытывает излишней симпатии к РФ. Он отмечал, что еще ничего не сделал для России.
Как заявил демократ Стени Хойер, документ подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".