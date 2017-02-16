Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 08:51

Регионы

Фийон выступил за сотрудничество с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон высказался за сотрудничество с Россией, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, Франции необходимы новые улучшенные отношения с РФ, и Париж должен способствовать преодолению идеологического раскола Европы.

Фийон предложил российской стороне "новое партнерство для преодоления этой холодной войны, которая разделяет европейский континент". Также он подчеркнул, что это необходимо для борьбы с "Исламским государством" (запрещена в РФ).

Кандидат в президенты напомнил, что Франция для США является союзником, а не "вассалом" и Вашингтон должен поддерживать соответствующие отношения.

Ранее Фийон заявлял, что отношения с Россией – стратегический вопрос для будущего Европы, и их надо восстанавливать. Антироссийские санкции он навал "глупыми" и добавил, что "Россию с помощью санкций не согнуть".

В ноябре прошлого года Фийон победил на праймериз республиканцев, которые прошли в преддверии выборов президента страны. Президентские выборы во Франции состоятся в два тура весной этого года.

Россия Франция жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика