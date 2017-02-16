Фийон выступил за сотрудничество с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон высказался за сотрудничество с Россией, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, Франции необходимы новые улучшенные отношения с РФ, и Париж должен способствовать преодолению идеологического раскола Европы.
Фийон предложил российской стороне "новое партнерство для преодоления этой холодной войны, которая разделяет европейский континент". Также он подчеркнул, что это необходимо для борьбы с "Исламским государством" (запрещена в РФ).
Кандидат в президенты напомнил, что Франция для США является союзником, а не "вассалом" и Вашингтон должен поддерживать соответствующие отношения.
В ноябре прошлого года Фийон победил на праймериз республиканцев, которые прошли в преддверии выборов президента страны. Президентские выборы во Франции состоятся в два тура весной этого года.