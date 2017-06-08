Белый дом назвал санкции "лучшим инструментом" давления на Россию

Фото: ТАСС/DPA/Michael Heiman

США сохранят антироссийские санкции, поскольку считают их "лучшим инструментом" давления на Москву, сообщает РИА Новости. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также отметила, что администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что предпринимающиеся действия соответствуют внешнеполитическим интересам США.

США и страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году. Москва ответила собственными контрмерами.

После прихода к власти нового президента США Дональда Трампа, тема возможного снятия с России ограничений активно обсуждалась в зарубежных и отечественных СМИ. Однако санкции с РФ сняты не были.