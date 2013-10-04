Олимпийский огонь доставили на афинский Акрополь

Фото: ИТАР-ТАСС

Эстафета Олимпийского огня вечером прибыла на афинский Акрополь. Там огонь останется до субботы, когда его передадут российской делегации.

Греческий этап эстафеты огня Зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 стартовал 29 сентября. По Греции он прошел 2 тысячи километров. Огонь пронесли почти 300 факелоносцев.

В эстафете в Греции участвуют шесть россиян, в том числе хоккеист Александр Овечкин, который вторым принял эстафету Олимпийского огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет (НОК) Греции.

На Акрополе глава НОК Греции зажег алтарь, в котором огонь останется на ночь. Во второй половине дня в субботу пройдет последний этап эстафеты, после чего в присутствии президента Греции Каролоса Папульяса олимпийский огонь передадут делегации России.

После того как Олимпийский огонь прибудет в Москву, с Красной площади начнется его путешествие по всем 83 регионам России.