Турция сняла запрет на ввоз российской пшеницы

Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Турция сняла ограничения на беспошлинный ввоз российской пшеницы, сообщает агентство Bloomberg.
По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов.
Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о снятии ограничительных мер в торговле между Москвой и Анкарой. Однако сохранится запрет на поставки турецких томатов в РФ
15 марта 2017 Турция исключила Россию из списка стран, которые имеют право беспошлинного ввоза в страну некоторых видов растительной продукции. То есть Анкара фактически ввела эмбарго на поставки российской сельскохозяйственной продукции, обложив ее 130-процентной пошлиной.