Турция сняла запрет на ввоз российской пшеницы

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Турция сняла ограничения на беспошлинный ввоз российской пшеницы, сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов.

Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о снятии ограничительных мер в торговле между Москвой и Анкарой. Однако сохранится запрет на поставки турецких томатов в РФ