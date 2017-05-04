Форма поиска по сайту

Новости

04 мая 2017, 12:05

Регионы

Турция сняла запрет на ввоз российской пшеницы

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Турция сняла ограничения на беспошлинный ввоз российской пшеницы, сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов.

Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о снятии ограничительных мер в торговле между Москвой и Анкарой. Однако сохранится запрет на поставки турецких томатов в РФ

В начале 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ряд турецких продуктов. Позже ограничения на некоторые товары были сняты, в том числе на цитрусовые, цветную капусту, соль, лук и другие.

15 марта 2017 Турция исключила Россию из списка стран, которые имеют право беспошлинного ввоза в страну некоторых видов растительной продукции. То есть Анкара фактически ввела эмбарго на поставки российской сельскохозяйственной продукции, обложив ее 130-процентной пошлиной.

Россия ограничения Турция жизнь в мире

Главное

