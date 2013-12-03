Украина вышла из тройки дружественных России стран - опрос

Украина как дружественное РФ государство занимает 4-е место - опрос

Украина как наиболее близкое, дружественное России постсоветское государство заняла только четвертое место. По результатам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), эту страну назвали близкой лишь 12% россиян.

В ходе опроса социологи ФОМ предложили респондентам оценить взаимоотношения России с бывшими советскими республиками за исключением прибалтийских.

Первое и второе места по результатам опроса - соответственно 45% и 39% - занимают Белоруссия и Казахстан, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" ведущий аналитик фонда "Общественной мнение" Григорий Кертман. На третьем месте в системе мировоззрения граждан России идет Армения (13% опрошенных).

Среди наименее дружественных Москве государств россияне назвали Грузию. Такого мнения придерживаются 47% респондентов.

Комментируя результаты исследования, социолог оговорился, что опрошенные имели в виду межгосударственные отношения, а не отношения между народами. "Люди смотрят телевизор, слушают радио и исходя из этого составляют впечатление", - отметил Кертман в этой связи.

Относительно невысокого процента Украины он сказал, что на него никак не повлияли последние события на Майдане. "Шесть лет назад были те же 12 процентов", - добавил ученый.

Впрочем, для того, чтобы во мнении о том или ином государстве у граждан произошли некоторые подвижки, достаточно небольшого срока. Хватит двух-трех дней кампании в СМИ, чтобы это произошло, сказал эксперт.