Нотариусы будут проверять клиентов на дееспособность

Нотариусы будут проверять граждан на вменяемость при выдаче документов

Нотариусы будут проверять своих клиентов на вменяемость. Юристы смогут направлять запросы в Росреестр, чтобы выяснить, признавал ли суд человека недееспособным.

Как сообщает телеканал "Москва 24", пока это нововведение работает в пилотном режиме в некоторых регионах России. Ожидается, что в будущем процедура станет постоянно сопутствовать юридическим сделкам.

Как говорят сами юристы, особенно важно проверять человека при договорах купли-продажи или наследования жилья: российские законы существенно ограничивают право распоряжаться недвижимостью недееспособным людям.