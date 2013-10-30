Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 08:49

Экономика

Нотариусы будут проверять клиентов на дееспособность

Нотариусы будут проверять своих клиентов на вменяемость. Юристы смогут направлять запросы в Росреестр, чтобы выяснить, признавал ли суд человека недееспособным.

Как сообщает телеканал "Москва 24", пока это нововведение работает в пилотном режиме в некоторых регионах России. Ожидается, что в будущем процедура станет постоянно сопутствовать юридическим сделкам.

Как говорят сами юристы, особенно важно проверять человека при договорах купли-продажи или наследования жилья: российские законы существенно ограничивают право распоряжаться недвижимостью недееспособным людям.

Росреестр проверки нотариусы

