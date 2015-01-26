Двое сотрудников Росреестра задержаны за взятку в 500 тысяч рублей

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В Подмосковье по подозрению во взятке в размере 500 тысяч рублей оперативники задержали двух сотрудников Росреестра, сообщает пресс-служба региональной полиции.
Установлено, что исполняющий обязанности руководителя территориального отдела Росреестра через своего подчиненного вымогал денежные средства у предпринимателя за беспрепятственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Подозреваемых задержали при получении взятки на встрече, проходившей под контролем оперативников. По данному факту принято процессуальное решение, все материалы переданы в следственные органы.
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