Двое сотрудников Росреестра задержаны за взятку в 500 тысяч рублей

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В Подмосковье по подозрению во взятке в размере 500 тысяч рублей оперативники задержали двух сотрудников Росреестра, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что исполняющий обязанности руководителя территориального отдела Росреестра через своего подчиненного вымогал денежные средства у предпринимателя за беспрепятственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Подозреваемых задержали при получении взятки на встрече, проходившей под контролем оперативников. По данному факту принято процессуальное решение, все материалы переданы в следственные органы.