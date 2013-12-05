Замглавы Росреестра стал фигурантом уголовного дела о халатности

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СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова и некоторых его подчиненных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2010-2011 годах должностные лица Росреестра с нарушениями подготовили конкурсную документацию, что позволило заключать госконтракты на создание кадастровой карты России с организациями, не имеющими права на их проведение.

При этом не была организована деятельность комиссий по приемке работ, что повлекло необоснованное расходование бюджетных денег. Следователи установили, что подрядчики допустили смещение кадастрового деления и заход границ в акваторию морей. На работы, выполненные ненадлежащим образом, было потрачено более 728 миллионов рублей.

Замглавы Росреестра Сергей Сапельников незаконно выехал за пределы Российской Федерации.

Дело в отношении него и других чиновников было объединено с ранее инициированным расследованием по факту нарушений в Росреестре.

Напомним, в октябре 2013 года СКР выявил нарушения в деятельности Росреестра. Должностные лица ведомства подозреваются в халатности при расходовании денег, выделенных на развитие Росрестра.