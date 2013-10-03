СКР нашел нарушения в деятельности чиновников Росреестра

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственное управление СКР по ЦФО выявило нарушения в деятельности Росреестра. Должностные лица ведомства подозреваются в халатности при расходовании денег, выделенных на развитие Росрестра.

По данным следствия, на реализацию программы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы)" было выделено 52,8 миллиарда рублей, из которых 42,8 миллиарда – из федерального бюджета.

В рамках развития планировалось создать систему госучета объектов недвижимости на территории РФ, организацию доступа к ней и формирование налоговой базы. Заказчиком являлся Росреестр, который также осуществлял контроль за ходом выполнения работ.

С 2009 по 2012 годы должностные лица ведомства заключили несколько контрактов на общую сумму в 23,8 миллиарда рублей, однако часть договоров не соответствовала целям и задачам программы.

При этом не все работы контролировались чиновниками, что повлекло несоответствие работ необходимому Росреестру стандарту. Например, космическая съемка для разграничения земельных участков и границ единиц кадастрового деления должна была быть проведена в бесснежный период, однако 272,7 тысячи квадратных километров земли на фотографиях покрыты снегом.

В ходе расследования будут проверены обстоятельства заключения каждого госконтракта и дана правовая оценка действиям должностных лиц, а также исполнителей работ по контрактам, сообщает пресс-служба СКР.