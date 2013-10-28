Роспотребнадзор назвал условия для возвращения литовского молока

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия Роспотребнадзора, побывавшая в Литве по приглашению премьер-министра страны Альгидраса Буткявичуса, выдвинула производителям молочной продукции ряд требований, выполнение которых вернет на российский рынок молоко и творог.

Так, комиссия предложила литовской стороне провести расследование по выявлению и устранению причин обнаружения фталатов (токсинов) в молочной продукции; обеспечить соответствие заявленного состава продукции, указанного на этикетке, фактическому содержанию; рассмотреть вопрос об обеспечении российских требований, предъявляемых к маркировке продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Роспотребнадзор также потребовал предоставить переведенные на русский язык технические документы на молочную продукцию, принять меры по повышению ответственности производителей за качество и безопасность молока и творога, а также отработать механизмы обмена информацией о нарушениях и результатах лабораторных исследований молочной продукции.

Напомним, 7 октября 2013 года был временно приостановлен ввоз литовской "молочки" в Россию.

В частности, замечания относятся к поставщикам "Сваля" и "Рокишкио тикрас". Роспотребнадзор давно информировал Вильнюс о проблемах с ними. В некоторых продуктах нашли дрожжи и плесень в количестве, превышающем нормативы.

Например, в твороге обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в сметане молочнокислых микроорганизмов меньше, чем должно быть в норме.