Роспотребнадзор приостановил ввоз сыров из Польши

Роспотребнадзор приостановил ввоз в страну польского сыра

Россиянам придется на какое-то время отказаться от польского сыра. Роспотребнадзор приостановил ввоз этого продукта из-за нарушения нормативов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе экспертизы были установлены несоответствия техническим регламентам Таможенного союза. Решение приостановить ввоз было принято после проверки сыроподобного продукта "Веселая коровка" производства польской компании Ostwowia. В пресс-службе уточнили, что меры приняты "в целях обеспечения защиты прав потребителей".

Информация уже была направлена уполномоченному органу, в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Отметим, сырный продукт изготавливается по технологии сыра, но вместо молочного жира или сливок используется растительный жир. Такие продукты не подпадают под эмбарго, введенное нашей страной в отношении западных стран.

Напомним, в конце прошлого года Роспотребнадзор также ввел запрет на ввоз в страну украинских сыроподобных продуктов. Это объяснялось это многочисленными нарушениями требований законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Например, в бутербродном продукте "Купеческий" специалисты обнаружили жиры животного происхождения, тогда как изготовитель заявлял об использовании растительного. А продукт "Столовый" не соответствовал требованию по содержанию жирных кислот.

Кроме того, полуфабрикат "Монастырский двор" содержал пищевую добавку, не разрешенную для использования в данном виде продукта.

Также с 14 октября вступил в силу запрет на ввоз украинских сыров. Ограничения поставок связаны с нарушениями производителями маркировки продукции и несоблюдением санитарных норм. Так, в образцах из некоторых партий груза обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.