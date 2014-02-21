Роспотребнадзор добился закрытия почти 3,7 тысяч сайтов о суициде

Фото: ИТАР-ТАСС

По требованию Роспотребнадзора с ноября 2012 года были закрыты почти 3,7 тысячи сайтов с информацией о способах самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам рассмотрения поступивших материалов было вынесено 3699 решений о закрытии страниц сайтов, содержащих информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства и 152 решения об отсутствии запрещенной информации на странице сайта. Чаще всего запрещенная информация была размещена в различных социальных сетях, например, "ВКонтакте" - 853 решения, "Mail.ru" - 171 решение, LiveJournal - 175 решений и наиболее известных видео-хостингах "Youtube" - 102 решения", - говорится в сообщении ведомства.

"Самым распространенным видом запрещенной информации являются перечисление различных способов суицида (в том числе изощренных) с детальным описанием процесса", - также отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

