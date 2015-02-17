В девяти школах и детсадах столицы введен карантин по гриппу

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

В девяти образовательных учреждениях Москвы введен карантин в связи с неявкой более 25 процентов детей, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Ограничительные мероприятия "в виде разобщения коллективов" были введены в 25 классах и 1 группе. По данным ведомства, за предыдущую неделю (с 9 по 15 февраля) количество больных ОРВИ и гриппом в Москве увеличилось почти на 15 тыс. человек.

Заболеваемость выросла по сравнению с предыдущей неделей на 17 процентов и на 6 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Впрочем, она ниже эпидемиологического порога на 10 процентов. Среди заболевших большинство составляют дети – 62,7 процента.

По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе была обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, гриппа А/H3N2 ("свиного" гриппа), аденовируса и гриппа В.

Как сделать прививку от гриппа

Ранее сообщалось, что российским школам, закрытым на карантин, предлагают проводить уроки по Скайпу. Соответствующая инициатива исходила от Минобрнауки.

Предполагается, что преподаватели будут объяснять материал по Skype, а домашние задания высылать на электронную почту или записывать в электронный дневник. Переход на онлайн-обучение не является обязательным, решение о его введении школы принимают самостоятельно.

По данным министерства образования, 95 процентов российских учебных заведений имеют доступ к интернету, а значит, могут проводить уроки дистанционно.

При появлении первых симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью. Члены семьи больного должны по возможности изолировать его – выделить отдельную комнату или отгородить часть комнаты. Также следует чаще проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, выделить больному отдельную посуду и столовые приборы.

Лицам, ухаживающим за больным или проживающим с ним в одной квартире, рекомендуется пользоваться маской, чаще мыть руки с мылом, промывать нос теплой водой. Также нелишним будет использование с профилактической целью специальных мазей или спрея с противовирусной активностью, которые наносятся на слизистые оболочки носа. Кроме того, людям, контактирующим с больным, рекомендуют принимать противовирусные препараты, неспецифические иммуностимуляторы, а также поливитаминные комплексы.