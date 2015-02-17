В девяти школах и детсадах столицы введен карантин по гриппу

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В девяти образовательных учреждениях Москвы введен карантин в связи с неявкой более 25 процентов детей, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
Ограничительные мероприятия "в виде разобщения коллективов" были введены в 25 классах и 1 группе. По данным ведомства, за предыдущую неделю (с 9 по 15 февраля) количество больных ОРВИ и гриппом в Москве увеличилось почти на 15 тыс. человек.
Заболеваемость выросла по сравнению с предыдущей неделей на 17 процентов и на 6 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Впрочем, она ниже эпидемиологического порога на 10 процентов. Среди заболевших большинство составляют дети – 62,7 процента.
По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе была обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, гриппа А/H3N2 ("свиного" гриппа), аденовируса и гриппа В.
Ранее сообщалось, что российским школам, закрытым на карантин, предлагают проводить уроки по Скайпу. Соответствующая инициатива исходила от Минобрнауки.
Предполагается, что преподаватели будут объяснять материал по Skype, а домашние задания высылать на электронную почту или записывать в электронный дневник. Переход на онлайн-обучение не является обязательным, решение о его введении школы принимают самостоятельно.
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По данным министерства образования, 95 процентов российских учебных заведений имеют доступ к интернету, а значит, могут проводить уроки дистанционно.
При появлении первых симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью. Члены семьи больного должны по возможности изолировать его – выделить отдельную комнату или отгородить часть комнаты. Также следует чаще проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, выделить больному отдельную посуду и столовые приборы.
Лицам, ухаживающим за больным или проживающим с ним в одной квартире, рекомендуется пользоваться маской, чаще мыть руки с мылом, промывать нос теплой водой. Также нелишним будет использование с профилактической целью специальных мазей или спрея с противовирусной активностью, которые наносятся на слизистые оболочки носа. Кроме того, людям, контактирующим с больным, рекомендуют принимать противовирусные препараты, неспецифические иммуностимуляторы, а также поливитаминные комплексы.