Заболеваемость корью в Москве выросла в четыре раза

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В первый месяц лета уровень заболеваемости корью в Москве увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, говорится в сообщении московского управления Роспотребнадзора.

Из официальных документов следует, что в июне 2012 года корью в столице заболели 28 человек, тогда как в июне прошлого года - всего семь. Также почти в два раза увеличилось число заболевших клещевым боррелиозом - с 111 человек до 208, и краснухой - с 16 человек в прошлом году до 30 заболевших в этом. Более того, на 10% возрос уровень заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей - с 108,476 тысячи человек до 119,581 тысячи человек в июне этого года.

По подсчетам специалистов, на 13% снизился уровень заболеваемости ветряной оспой - с 3,812 тысячи человек в июне прошлого года до 3,3 тысячи в этом году. В три раза меньше москвичей заболели паротитом эпидемическим - всего четыре человека против 13 в прошлом году.

Напомним, в конце января 2012 года главный санитарный врач столицы подписал постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий против кори». Согласно документу, уровень заболеваемости корью в 2012 году вырос более чем в 17 раз по сравнению с 2010 годом. В мае ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась.

Корь - острая вирусная инфекционная заболевание, передающееся от человека к человеку воздушно-капельным путем. При отсутствии вакцинации болезнь поражает почти каждого человека, независимо от возраста.