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Экономика

10 декабря 2012, 16:18

Как вернуть деньги за некачественный товар из интернет-магазина

Роспотребнадзор законы связь интернет-магазины магазины права потребителей обо всем

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи все чаще жалуются на интернет-магазины в Роспотребнадзор. Региональное управление ведомства отмечает рост количества обращений по качеству приобретенных товаров.

В связи с этим эксперты решили разъяснить покупателям их права. Так, работа интернет-магазинов, как и всех остальных, регулируется законодательством о защите прав потребителей. Продавец обязан предоставить информацию об адресе магазина, месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца и изготовителя, потребительских свойствах товара, цене, об условиях приобретения, о доставке, сроке службы, гарантийном сроке и о порядке оплаты товара.

Если этой информации на сайте нет, покупатель имеет право обратиться к продавцу с письменной претензией.

Кроме того, закон "О защите прав потребителей" гарантирует покупателю право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи — в течение семи дней.

Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в момент доставки, потребитель может отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи.

Возврат некачественной вещи возможен в случае, если сохранены ее товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт покупки. Впрочем, даже если этого документа нет, покупатель может ссылаться на другие доказательства приобретения товара.

При отказе от покупки продавец должен возвратить уплаченную денежную сумму, за исключением расходов на доставку, не позднее чем через десять дней со дня предъявления соответствующего требования.

В столичном управлении Роспортебнадзора также советуют перед покупкой убедиться в надежности интернет-магазина и проверить его репутацию. Для этого можно посетить специальные форумы. Также стоит сразу обратить внимание, указаны ли на сайте название юридического лица и реквизиты виртуального магазина. Если кроме номеров телефонов и электронной почты никаких контактных данных нет, есть повод насторожиться, сообщает пресс-служба ведомства.

Важно узнать и о стаже виртуальной торговой точки, наличии круглосуточной службы поддержки покупателей, политике предъявления претензий и возврата денег, условиях доставки, а также о наличии разрешений, аттестатов и лицензий.

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